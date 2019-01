As equipas de resgate em Totálan, onde Julen caiu dentro de um poço, atingiram os 40 metros de profundidade.

Continuam a decorrer trabalhos para possibilitar o resgate de Julen, o menino de dois anos que caiu há uma semana num poço em Espanha. De acordo com o El País, foram escavados 40 metros de profundidade pelas 10h (9h em Lisboa) deste domingo. Depois, será possível construir uma galeria horizontal para chegarem à criança.



Se tudo corresse bem, os peritos estimavam terminar o túnel em 15 horas. Porém, voltaram a deparar-se com um maciço rochoso com cinco metros de espessura, que travou a perfuração. Quando o túnel estiver terminado, será inserida uma cápsula metálica para construir uma galeria horizontal e alcançar Julen.



A equipa de salvamento mineiro das Astúrias está pronta a atuar quando terminarem os trabalhos.



No passado domingo, dia 13, foi dado o alerta. Julen caiu dentro do poço com 25 centímetros de diâmetro em Totalán enquanto brincava com a prima, perto do pai. Este ainda o tentou agarrar mas não conseguiu.