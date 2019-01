Previsões dos peritos não se realizaram. Maciço rochoso voltou a atrasar a perfuração. Menino de dois anos caiu num poço em Espanha há uma semana.

Os trabalhos para possibilitar o resgate de Julen, o menino de dois anos que caiu há uma semana num poço em Espanha, continuam a decorrer. Em 17 horas, foram escavados 33 metros dos 60 metros de profundidade que o túnel paralelo ao poço terá.

Se tudo corresse bem, os peritos estimavam terminar o túnel em 15 horas. Porém, voltaram a deparar-se com um maciço rochoso com cinco metros de espessura, que travou a perfuração. Quando o túnel estiver terminado, será inserida uma cápsula metálica para construir uma galeria horizontal e alcançar Julen.





A última foto de Julen, a poucos metros do poço O pequeno Julen está preso dentro de um poço em Totalán, Málaga, desde o passado domingo. Agora em trabalhos de resgate, as autoridades divulgaram a última fotografia da criança - e foi perto do poço. De acordo com o El Mundo, a fotografia foi tirada perto do poço por um familiar, momentos antes do acidente.





A equipa de salvamento mineiro das Astúrias está pronta a atuar quando terminarem os trabalhos.

No passado domingo, dia 13, foi dado o alerta. Julen caiu dentro do poço com 25 centímetros de diâmetro em Totalán enquanto brincava com a prima, perto do pai. Este ainda o tentou agarrar mas não conseguiu.





Jessica, Alfredino e Sara ficaram presos em poços como Julen Em 1987, a menina norte-americana de 18 meses foi resgatada com vida depois de 58 horas mas o jovem italiano de seis anos e a bebé espanhola de dois anos acabaram por falecer nos locais onde ficaram encurralados. - Mundo , Sábado.