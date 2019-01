Os trabalhos para possibilitar o resgate de Julen, o menino de dois anos que caiu há uma semana num poço em Espanha, avançaram um pouco mais esta segunda-feira. Segundo a imprensa espanhola, as equipas de resgate terminaram, o túnel vertical paralelo ao poço – um trabalho que, avança o El Español, durou 54 horas em vez das esperadas 15.

Agora, vão ter que entubar o poço e criar medidas de segurança suplementares, para depois poderem descer e começar a construir uma galeria horizontal e alcançar Julen. É possível que os trabalhos durem cerca de 24 horas.

No passado domingo, dia 13, foi dado o alerta da queda da criança. Julen caiu dentro do poço com 25 centímetros de diâmetro em Totalán enquanto brincava com a prima, perto do pai. Este ainda o tentou agarrar mas não conseguiu.