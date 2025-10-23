Ucrânia: Rússia diz-se imune às novas sanções dos Estados Unidos

Washington sancionou as duas principais petrolíferas russas por financiarem a máquina de guerra russa na Ucrânia e pela falta de um compromisso de Moscovo com um processo de paz.

A Rússia criticou esta quinta-feira as novas sanções dos Estados Unidos contra as companhias petrolíferas Rosneft e Lukoil, e disse estar imune às decisões económicas de Washington.



Maria Zakharova comenta sanções dos EUA contra petrolíferas russas devido à guerra na Ucrânia Getty Images

"Consideramos esta medida como sendo exclusivamente contraproducente", declarou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, durante a conferência de imprensa semanal em Moscovo.

"O nosso país desenvolveu uma imunidade sólida contra as restrições ocidentais e continuará a desenvolver com confiança o seu potencial económico, incluindo no domínio energético", assegurou, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Zakharova reagia às sanções anunciadas na quarta-feira por Washington contra as duas principais petrolíferas russas por financiarem a máquina de guerra russa na Ucrânia e pela falta de um compromisso de Moscovo com um processo de paz.

As sanções foram aprovadas um dia depois de Washington ter anunciado que não estava previsto para breve um segundo encontro entre Donald Trump e o homólogo russo, Vladimir Putin, depois do falhanço da cimeira do Alasca em agosto.

Trump tinha admitido o novo encontro, mas acabou por considerar que seria uma perda de tempo depois ter falado ao telefone com Putin pouco antes de receber o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em 17 de outubro.

"Espero que ele se torne razoável", disse Trump sobre Putin na quarta-feira, pouco depois de o Departamento do Tesouro anunciar as sanções contra as duas maiores empresas petrolíferas da Rússia e subsidiárias.

"E espero que Zelensky também seja razoável. Como se costuma dizer, são precisos dois para dançar o tango", acrescentou, citado pela agência de notícas norte-americana The Associated Press (AP).

Na reação às sanções, a porta-voz da diplomacia russa advertiu que o endurecimento da posição dos Estados Unidos pode ser contraproducente.

"Se a atual administração dos Estados Unidos começar a seguir o exemplo das antecessoras (...), o resultado será igualmente desastroso do ponto de vista da política interna e negativo para a estabilidade da economia mundial", disse Maria Zakharova.

Na sequência do anúncio das sanções norte-americanas, o crude de referência dos Estados Unidos subiu 2,70 dólares (2,32 euros, ao câmbio atual), para 61,21 dólares (52,78 euros) por barril.

O Brent, o padrão internacional, aumentou 2,85 dólares (2,45 euros), para 65,44 dólares (56,43 euros) por barril.

Zelensky está hoje em Bruxelas para participar num Conselho Europeu que vai discutir ajudas à Ucrânia até 2027, num dia em que a União Europeia (UE) aprovou o 19.º pacote de sanções contra a Rússia.

As sanções ocidentais visam dificultar o financiamento do esforço de guerra da Rússia na Ucrânia, que invadiu em fevereiro de 2022, e tentar forçar Putin a negociar o fim do conflito.