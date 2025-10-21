Sábado – Pense por si

21 de outubro de 2025 às 12:09

“A Rússia só entende a força e só negoceia quando é realmente necessário”, alerta Kaja Kallas

Para a chefe da diplomacia europeia, a reunião de Putin em Budapeste devia ser com Zelensky, porque “são eles que têm de chegar a acordo”.

