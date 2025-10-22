Sábado – Pense por si

22 de outubro de 2025 às 21:31

Rússia realiza exercícios com lançamentos de mísseis nucleares estratégicos

Sob supervisão de Vladimir Putin, as forças nucleares estratégicas russas conduziram um exercício que incluiu lançamentos de mísseis intercontinentais a partir de terra e mar, bem como. bombardeiros estratégicos, visando testar a prontidão dos seus sistemas de comando.

