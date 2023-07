Jardim zoológico na China acusado de vestir humanos de urso para enganar clientes

O Jardim Zoológico de Hangzhou, no leste da China, foi acusado de usar seres humanos disfarçados de urso com o intuito de enganar os clientes, mas garante que tudo não passa de um erro.







Redes Sociais / Twitter

A video of a "human-like" black #bear at #Hangzhou Zoo went viral! But the zoo staff denies it's a person in disguise—too hot to bear! #animal pic.twitter.com/47y9VzslYQ — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 31, 2023

De acordo com o The Guardian, foi divulgado um vídeo nas redes sociais de um urso malaio – também conhecido como urso sol – de pé que levantou uma série de especulações. Alguns internautas questionaram a postura do animal e dizem que o formato das patas traseiras não pode ser verdadeiro uma vez que tem sérias semelhanças com as pernas de um humano.A instituição já se pronunciou sobre o caso e, num comunicado emitido este domingo, negou todas as acusações e disse estar disponível para mostrar as instalações à imprensa já esta segunda-feira. A entidade defendeu ainda que tal erro seria impensável numa instituição do estado e que era humanamente impossível uma pessoa usar uma roupa com "pele de urso debaixo de mais de 40ºC"."Quando pensamos em ursos, a primeira coisa que nos vem à memória é uma figura enorme e com um poder incrível. São gigantes e representam medo. Mas os ursos malaios são pequenos, na verdade, são o urso mais pequeno do mundo", justificaram.E, de facto, esta espécie é conhecida por ter pouco mais de um metro de altura quando outras espécies de ursos podem chegar quase aos três metros.Certo é que esta não foi a primeira vez que surgiram especualções sobre tais práticas. Outros jardins zoológicos na China já foram acusados de tingirem cães para se parecerem com lobos ou gatos africanos e de pintarem burros para ficarem idênticos a zebras.