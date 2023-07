Equilibrista quebra recorde a 195 metros de altura

Luana Augusto com Leonor Riso

Luana Augusto com Leonor Riso

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O equilibrista Jaan Roose bateu o recorde mundial de maior travessia num único edifício ao atravessar de uma ponta à outra um dos mais novos ícones arquitectónicos do Qatar.





A carregar o vídeo ... Travessia de Jaan Roose

O atleta estónio, que já se sagrou três vezes campeão mundial de Slackline (travessia numa fita) conseguiu a proeza na primeira tentativa apesar dos fortes ventos que se faziam sentir. A Sparkline - nome dado à fita - tinha 150 metros e foi instalada entre as Iconic Towers, onde se encontram os hotéis de luxo Raffles e Fairmont Doha. Fica em Lusail.Além de ser a maior travessia num edifício único, Jaan Roose também conseguiu a sua maior travessia urbana de sempre, tendo caminhado a 195 metros de altura, em cima de uma linha com apenas 2,5 cm."Tudo o que vale a pena alcançar tem a sua parte de desafios, e tenho orgulho em ter completado este. Por metro caminhado, esta linha foi a mais difícil de sempre para mim. Como atleta, estou sempre a tentar puxar mais por mim e desafiar as probabilidades", relatou ao site da Red Bull, que representa nas competições desportivas.