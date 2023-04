Família descobre acidentalmente que 'quadro falso' custava €780 mil

Durante anos, este quadro esteve pendurado atrás de uma porta, praticamente esquecido e ignorado, na sala de estar de uma família francesa. A obra havia sido comprada em 1900, como sendo um original, mas o tempo foi passando e os herdeiros do quadro ficaram sempre com a ideia de que a mesma não passava de uma cópia barata.







Christophe Archambault / Getty Images

O mistério só foi desvendado há pouco tempo, quando a família chamou um especialista de arte, da casa de leilões Daguerre Val de Loire, para avaliar o seu espólio."Quando entrei na sala de estar ela não estava muito bem iluminada. Comecei a ver o que havia e a fazer algumas estimativas e reparei que atrás de uma porta estava parte de uma pintura. Foi aí que descobri o quadro, foi uma enorme surpresa", explicou Malo de Lussac à Associated Press.Afinal, a pintura a óleo era nada mais, nada menos, que uma obra perdida do século XVII, denominada The Village Lawyer (a Vila do Advogado), do pintor holandês Pieter Brueghel, o Jovem.Se os amantes de arte ficaram incrédulos com o aparecimento daquele que é um dos principais quadros do autor, para a família que convivia com a obra diariamente foi uma surpresa ainda maior, até porque no dia 28 de março, a obra foi leiloada em Paris e comprada por um solicitador suíço que ofereceu 850 mil dólares (perto de 780 mil euros).De acordo com o ArtNewspapper, Pieter Brueghel, o Jovem, nasceu em Bruxelas em 1564 e era filho de Pieter Bruegel, o Velho, um dos artistas mais importantes do Renascimento flamengo. Era conhecido pelas suas "representações vivas da aldeia", pelas "pinturas fantásticas de cenas infernais e grotestas" e por copiar as obras artísticas do seu pai. Ainda assim, os especialistas não têm a certeza de que The Village Lawyer seja uma reprodução ou não.