Lontra-marinha rouba e destrói pranchas de surfistas na Califórnia

Autoridades estão a tentar capturar a fêmea de 5 anos, que tem assustado os surfistas na praia de Santa Cruz, na Califórnia. É desaconselhado o contacto com esta espécie.

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

Na terça-feira, 11 de julho, foi divulgado nas redes sociais, um vídeo onde uma lontra-marinha tentava tirar uma prancha de um surfista, na costa de Santa Cruz, na Califórnia.

Esta não é a primeira vez que os surfistas são vítimas destas tentativas de roubo. Joon Lee, de 40 anos, foi surpreendido por este fenómeno na semana passada. "Tentei remar, mas não consegui ir muito longe. Tentei tirar-lhe a amarra da prancha e empurrá-la para longe, mas a lontra estava tão fixada que, por alguma razão, continuou a atacar", contou.

Também Noah Worhoudt, de 16 anos, foi surpreendido pela Lontra 841, que destrói pranchas de surf. No entanto, para o surfista, a experiência até foi divertida. "Comecei a remar para longe, para tentar evitá-la, mas ela estava cada vez mais perto. Saltei da prancha e depois ela saltou para cima dela. Parecia amigável, por isso ficámos à vontade. Foi uma experiência muito boa."





O departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia (CDFW), já veio dizer, na segunda-feira ao jornal New York Times, que a lontra-marinha de cinco anos, apresenta comportamentos considerados preocupantes e invulgares, uma vez que já não é a primeira vez que se aproxima de surfistas e de praticantes de caiaque.

Também o ecologista da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, Tim Tinker, disse que quando uma lontra-marinha se aproxima de um humano "não é normal" e acrescenta este comportamento só é considerado comum quando a espécie tem picos hormonais, como acontece durante a gravidez.

Uma equipa do CDFW e do Aquário da Baía de Monterey já tentou capturar a lontra, por poder constituir um risco para a segurança pública, no entanto, ainda não tiveram sucesso.

Como o contacto entre humanos e lontras pode ser perigoso para ambos, aconselha-se aos banhistas uma distância de segurança, já que, segundo a diretora e cientista da Sea Otter Savvy, as lontras têm "dentes afiados e mandíbulas fortes".

A Lontra 841 foi criada pela mãe até ao desmame. Depois, foi transferida para o Aquário da Baía de Monterey.

De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), as lontras marinhas são espécies que estão em vias de extinção. Na Califórnia restam apenas 3.000 animais desta espécie.