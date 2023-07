Acreditava que ia casar com Brad Pitt e acabou burlada em 170 mil euros

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Uma mulher, residente em Granada, apresentou uma queixa, alegando ter sido vítima de uma burla que lhe custou 170 mil euros. A vítima foi enganada por uma pessoa que fingiu ser o ator norte-americano Brad Pitt, que conheceu pela Internet e com quem chegou a acreditar que tinha um relacionamento.



A vítima foi contactada através do Facebook por uma suposta conta de fãs do ator no início de 2022, informou o advogado que a representa, Antonio Estella Aroza. Desde esse momento foram feitas várias interações, até dada altura lhe perguntarem se queria falar com o próprio Brad Pitt.

As conversas começaram com o alegado burlão que, com o tempo, conseguiu ganhar a confiança, a amizade e até o amor da vítima, tendo chegado a acreditar que se iria casar com ele.

Numa das habituais trocas de e-mails, os criminosos disseram-lhe que o Brad Pitt ia filmar um filme em Espanha e gostaria que ela participasse. "Explicaram-lhe que as suas características físicas, como mulher da Andaluzia, se adequavam perfeitamente a uma das personagens do guião do filme", recorda Antonio.

Os burlões já tinham começado a pedir à vítima que enviasse determinadas quantias de dinheiro para contas bancárias em Espanha e em vários países estrangeiros. Os primeiros pedidos de cinco ou seis mil euros, mas à medida que a relação se intensificava, o montante aumentava. No final, a maior transferência alcançou 35 mil euros.

Nesta altura, o falso ator já tinha seduzido a vítima. "Ela convenceu-se de que tinha uma relação com Brad Pitt, que namorava com ele. Por vezes, censurava-o porque o tinha visto num festival na companhia de outra mulher", conta o advogado. Uns meses mais tarde, o suposto Brad Pitt anunciou que a ia visitar com a intenção de a pedir em casamento. Este anúncio foi acompanhado pelos habituais pedidos de dinheiro.

O ator dos filmes WWZ - Guerra Mundial e Sacanas Sem Lei não apareceu. E a sua paixão transformou-se em depressão e frustração, e apercebeu-se que tinha sido vítima de uma burla que lhe tinha custado 170 mil euros.

Após a vítima perceber o que lhe tinha acontecido, os burlões tentaram inverter a estratégia e fizeram-se passar por detetives especializados em investigar fraudes. Afirmaram falar em nome do FBI e de uma agência da ONU dedicada à investigação destes casos.

Foi então que a vítima se dirigiu ao gabinete de Antonio Estella Aroza, que detalhou que o montante do dinheiro burlado poderia ultrapassar os 170 mil euros, pelo que apresentou uma queixa judicial por possíveis delitos de fraude, usurpação de identidade e até branqueamento de capitais.