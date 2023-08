Empresas contra praga de roubos nas caixas self-checkout

O cliente está na caixa automática no supermercado e faz o movimento para passar o produto no scanner – o supervisor das caixas está ali perto – mas na realidade não o regista. Ou o cliente está na caixa automática a registar um alimento caro – bifes do lombo, por exemplo – com a etiqueta de outro mais barato, que descolara antes. Ou ainda, e com menos trabalho: o cliente está a pagar na caixa e regista um produto fresco que está a pesar, como um abacate, como se fosse outro mais barato: uma banana. Estes são três exemplos de esquemas tão frequentes para fintar o pagamento nas caixas automáticas que alguns foram batizados há anos – o último é o “truque da banana” e o penúltimo é o “switcheroo” – ou troca enganadora.