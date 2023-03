'Moços de trabalho.' Quem são os quatros netos do “Sr. Rui”

Rui Miguel é o "senhor que se segue" na linhagem sucessória do império Nabeiro-Delta Cafés. Neto varão do fundador do maior grupo económico de cariz familiar que perdura em Portugal, Rui Miguel Nabeiro já havia sido indicado pelo falecido avô, em 2021, para liderar a "comissão de gestão" do agregado empresarial. Na ocasião, à SÁBADO, o fundador da Delta reconheceu que estava na hora de passar o testemunho: "São moços de trabalho, estão preparados para encarar o melhor e o pior. Nunca uso o singular, só todos juntos poderemos ser algo".