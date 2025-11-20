Sábado – Pense por si

20 de novembro de 2025

Bolha na IA? Contas da Nvidia atenuam receios

A fabricante de semicondutores, que é considerada a cabeça de cartaz do boom da inteligência artificial, não só apresentou boas contas do 3º trimestre como também reviu em alta as receitas do trimestre em curso, acalmando assim os receios de que se esteja perante uma bolha no setor. Carla Pedro, coordenadora de Mercados do Negócios, explica tudo.

