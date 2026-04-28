Operação Influencer: António Costa recusa comentar escutas e diz desconhecer processo

Segundo a TVI/CNN, António Costa falou com o amigo Diogo Lacerda Machado sobre o projeto Start Campus, em Sines, contrariando a versão apresentada em novembro de 2023 pelo ex-primeiro ministro.

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O antigo primeiro-ministro António Costa reiterou esta terça-feira desconhecer o processo da Operação Influencer, escusando-se a comentar as escutas tornadas públicas sobre uma conversa com Diogo Lacerda Machado sobre o data center que iria ser construído em Sines.



António Costa MARKUS LENHARDT/ DPA/ EUROPEAN NEWS ROOM/LUSA

"Não conheço nada do processo. Fui ouvido há quase dois anos, a meu pedido. Desde aí não faço ideia do que aconteceu. Já requeri várias vezes o acesso ao processo. Por isso, ao contrário dos senhores [jornalistas] nunca tive acesso. Não vou comentar o que não conheço", disse António Costa, em Braga, após participar na celebração do 50.º aniversário do Curso de Licenciatura em Relações Internacionais, da Universidade do Minho.

Segundo a TVI/CNN, que teve acesso ao processo da Operação Influencer, António Costa falou com o amigo Diogo Lacerda Machado sobre o projeto Start Campus, em Sines, contrariando a versão apresentada em novembro de 2023 pelo ex-primeiro ministro, que havia garantido que "nunca, em circunstância alguma" tinha falado com Lacerda Machado sobre o projeto Start Campus.

A TVI/CNN indicou, na noite de segunda-feira, que a Polícia Judiciária (PJ) tem na sua posse a escuta de uma conversa entre ambos que, alegadamente, ocorreu na véspera de Natal de 2022, quando o consultor do data center ligou ao então primeiro-ministro para lhe dar conta da "dinâmica extraordinária" do projeto de Sines.

"Já sei que foste lá dar boas notícias ao Vítor [Escária - então chefe de gabinete do primeiro-ministro]", terá dito Costa em 2022, nessa conversa. "O projeto está com uma dinâmica extraordinária e, ao que parece, os americanos vão finalmente entrar a sério em Sines, de maneira que é uma coisa interessante e eu achei que se justificava saberes disso e saberem disso, está bem?", respondeu Lacerda Machado. "E é bom que eles se entusiasmem porque o ambiente aqui na Europa é muito diversificado em relação aos americanos", terá dito António Costa.

Em 7 de novembro de 2023, foram detidas e posteriormente libertadas no âmbito da Operação Influencer cinco pessoas, incluindo Vítor Escária, então chefe de gabinete de António Costa.

Em causa estão suspeitas de crime na construção de um centro de dados em Sines, distrito de Setúbal, na exploração de lítio em Montalegre e Boticas, ambas no distrito de Vila Real, e na produção de energia a partir de hidrogénio também em Sines.

O caso levou à queda do Governo de António Costa (PS), tendo o agora presidente do Conselho Europeu sido considerado suspeito, sem ser constituído arguido.