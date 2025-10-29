Nvidia torna-se a primeira "five-trillion dollar baby"

A escalada nas ações da fabricante de "chips" para a Inteligência Artificial (IA) parece não ter fim à vista. A empresa liderada por Jensen Huang tornou-se hoje a primeira cotada a valer mais de cinco biliões de dólares.

O "rally" nas bolsas mundiais e, em particular, nas tecnológicas mais associadas à Inteligência Artificial (IA) levou a Nvidia a um marco histórico: a empresa liderada por Jensen Huang tornou-se esta quarta-feira, 29 de outubro, a primeira empresa com uma capitalização bolsista acima da fasquia dos cinco biliões de dólares.



Este novo recorde surge menos de quatro meses depois de a fabricante de "chips" se ter tornado a primeira "four-trillion dollar baby", um clube a que entretanto acederam a Microsoft e a Apple.

Na abertura da sessão desta quarta-feira em Wall Street, as ações da Nvidia avançam 4,1%, para os 209,28 dólares, elevando o "market cap" para 5,08 biliões de dólares.

A "queridinha" da IA tem tido um desempenho em bolsa estonteante. Desde o início de 2024, as ações mais do que quadruplicaram de valor, passando dos 49,55 dólares para os atuais 209,28 dólares.