Preço das casas com maior aumento desde 2019

Dados do INE mostram subida de 19% no segundo trimestre. Preços da habitação aceleraram em 19 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes, com Vila Nova de Gaia, Coimbra e Amadora a liderarem aumentos.

O preço mediano dos 41.608 alojamentos familiares transacionados em Portugal no segundo trimestre do ano atingiu 2.065 euros por metro quadrado, um aumento de 5,8% em termos trimestrais e de 19% em termos anuais, a variação mais elevada desde o início da série, ou seja, desde 2019, revelam dados publicados, esta quarta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as estatísticas de preços da habitação a nível local, entre abril e junho, os preços da habitação aceleraram em 19 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes (comparando com 16, no 1.º trimestre de 2025), com Vila Nova de Gaia (+13,4 pontos percentuais), Coimbra (+12,7 pontos percentuais) e Amadora (+10,9 pontos percentuais) a apresentarem os maiores acréscimos. Em sentido inverso, a maior diminuição na taxa de variação homóloga ocorreu no município de Cascais (-6,6 pontos percentuais).

Lisboa e do Porto registaram aumentos de 4,2 e de 4,9 pontos percentuais, respetivamente, nas taxas de variação homólogas do primeiro para o segundo trimestre de 2025.

Os municípios de Lisboa (4.865 €/m2), Cascais (4 346 €/m2), Oeiras (4 161 €/m2), Porto (3.309 €/m2), Odivelas (3.219 €/m2) e Almada (3.101 €/m2) apresentaram os preços da habitação mais elevados.