Portugal teve maior subida da UE no preço das casas com 17,2% no 2.º trimestre - Eurostat

Entre os Estados-membros, a Finlândia foi o único país que registou uma diminuição homóloga dos preços da habitação no segundo trimestre de 2025.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

Os preços das casas aumentaram 5,1% na zona euro e 5,4% na União Europeia, no segundo trimestre em comparação com o período homólogo, divulga esta sexta-feira o Eurostat, com Portugal a registar o maior avanço, de 17,2%.



Preços das casas em Portugal sobem 17,2% no segundo trimestre, o maior aumento na UE Alexandre Azevedo/Sábado

Na variação em cadeia, o indicador cresceu respetivamente, 1,6% e 1,7%.

Entre os Estados-membros, a Finlândia foi o único país que registou uma diminuição homóloga dos preços da habitação no segundo trimestre de 2025 (-1,3%), com Portugal (17,2%) a apresentar o maior aumento, seguido da Bulgária (15,5%) e da Hungria (15,1%).

Também na comparação com os primeiros três meses do ano, o maior crescimento nos preços das habitações foi registado em Portugal (4,7%), seguindo-se o Luxemburgo (4,5%) e a Croácia (4,4%).