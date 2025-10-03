Portugal teve maior subida da UE no preço das casas com 17,2% no 2.º trimestre - Eurostat

Sábado – Pense por si

Entre os Estados-membros, a Finlândia foi o único país que registou uma diminuição homóloga dos preços da habitação no segundo trimestre de 2025.

Os preços das casas aumentaram 5,1% na zona euro e 5,4% na União Europeia, no segundo trimestre em comparação com o período homólogo, divulga esta sexta-feira , com Portugal a registar o maior avanço, de 17,2%.

Na variação em cadeia, o indicador cresceu respetivamente, 1,6% e 1,7%.

Entre os Estados-membros, a Finlândia foi o único país que registou uma diminuição homóloga dos preços da habitação no segundo trimestre de 2025 (-1,3%), com Portugal (17,2%) a apresentar o maior aumento, seguido da Bulgária (15,5%) e da Hungria (15,1%).

Também na comparação com os primeiros três meses do ano, o maior crescimento nos preços das habitações foi registado em Portugal (4,7%), seguindo-se o Luxemburgo (4,5%) e a Croácia (4,4%).

