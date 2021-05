Parlamento envia audição de Moniz da Maia para o Ministério Público

O Parlamento vai enviar as audições a Bernardo Moniz da Maia e a João Barão para o Ministério Público, indicou hoje Fernando Negrão, o deputado que preside à comissão de inquérito às perdas do Novo Banco. A audição a João Gama Leão, na mesma comissão de inquérito, pode vir também a ser enviada.







Bernardo Moniz da Maia é o presidente da holding Sogema, que deixou um calote de 532 milhões de euros ao Novo Banco. Moniz da Maia protagonizou uma audição caricata , ao longo da qual invocou várias vezes falta de memória ou de conhecimento sobre aspectos elementares dos negócios da Sogema e a relação com o BES e o Novo Banco.João Barão, ouvido no mesmo dia, é o criador de sociedades que foram usadas como veículos para a venda de uma carteira de imóveis pelo Novo Banco a um fundo internacional de capital privado - na audição disse várias vezes não ter conhecimento sobre aspectos elementares do negócio que envolveu as suas sociedades.Após o anúncio por Fernando Negrão, o deputado do PSD Hugo Carneiro pediu que também a audição de João Gama Leão, feita na semana passada, seja enviada para o Ministério Público. Gama Leão - cujo grupo de cosntrução Prébuild deixou um calote que ronda 330 milhões de euros ao Novo Banco - afirmou na comissão parlamentar não ser titular de qualquer sociedade em paraísos fiscais.Carneiro explicou que o PSD obteve registos de sociedades em Malta que provam o contrário. Fernando Negrão explicou estar à espera do envio de documentos por parte de Gama Leão, mas deixou em aberto a possibilidade de enviar a audição para o Ministério Público.O anúncio foi feito na abertura da audição a Luís Filipe Vieira, cujo universo empresarial é também um dos maiores devedores ao Novo Banco.