Devedor de 330 milhões ao Novo Banco diz que foi 'um dos prejudicados'

João Gama Leão, fundador da Prébuild, recusa ter tido tratamento especial do BES e a acusa o Novo Banco de o ter "liquidado". As histórias que contou, e alguns documentos do banco, apontam noutro sentido.

"Não tenho jeito para vítima". João Gama Leão afirmou mais do que uma vez na comissão de inquérito às perdas do Novo Banco que não encaixa bem no papel de vítima, mas vitimizou-se várias vezes ao longo da audição: foi "liquidado" pelo Novo Banco; foi "corrido" pelo parceiro na Colômbia; foi roubado por um ex-sócio angolano, com recurso a força armada. Gama Leão fundou o conglomerado de construção Prébuild – que deixou cerca de 334 milhões de euros de dívida por pagar ao Novo Banco – aceita o rótulo de grande devedor, mas recusa que tenha beneficiado de tratamento de favor pelos Espírito Santo. O que se foi ouvindo na audição, contudo, parece contrariar essa versão.

Gama Leão, acompanhado pelo seu advogado, adotou uma postura mais colaborativa do que outros devedores – quando soube que o Parlamento o queria ouvir, mas que não o conseguia notificar (vive em Madrid), o empresário contactou os serviços parlamentares para aceitar ser ouvido, contou o presidente da comissão parlamentar de inquérito, o deputado do PSD Fernando Negrão. A sua estratégia foi a do para-choques deformável que os carros têm para absorver o impacto – aceitar os factos mais óbvios ("aceitou o rótulo de grande devedor") para rejeitar outros importantes (traçando uma linha face aos restantes devedores na órbita de influência de Ricardo Salgado: "não aceito é que me comparem com esta elite podre que tem vindo cá [ao Parlamento]").

Os factos e algumas das explicações do próprio Gama Leão sugerem, contudo, que a expansão tão rápida do seu grupo não teria sido possível sem uma relação de grande proximidade com o topo da gestão do BES e do GES. Em parte, o empresário admite isso de forma aberta: quando voltou a Portugal, vindo dos negócios em Angola, aproximou-se daquele que era o grupo financeiro mais influente. "Era absolutamente estratégico para um grupo como o meu, com o crescimento que eu tinha, com as empresas que eu tinha, ter uma posição no melhor banco, no melhor grupo do país", disse.