O calote de 54 milhões entre Vieira e o Benfica

Corria julho de 2019 e o Novo Banco estava perto de fechar a venda de uma carteira de crédito malparado de grandes devedores chamada Nata2. Em Lisboa, Luís Filipe Vieira, empresário e presidente do Benfica, reunia-se com representantes dos dois fundos norte-americanos que disputavam a fase final da compra da Nata2, a Davidson Kempner e a Bain. Este será um dos assuntos a que o presidente do Benfica terá de responder, amanhã, segunda-feira, na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco.



O assunto das duas reuniões de 2019, uma com cada um dos fundos, era uma dívida raramente mencionada quando se fala de Vieira e do Novo Banco: o calote de 54,3 milhões de euros da empresa Imosteps. Vieira estava ali com uma proposta para os dois fundos candidatos, que passava por comprar essa dívida por um valor mais alto do que aquele que os fundos estavam a oferecer ao Novo Banco.



Havia uma razão para a oferta: nas mãos impacientes de um fundo-abutre, aquela dívida seria um risco para a sua recandidatura à presidência do Benfica no ano seguinte.