Especial Ucrânia com Germano Almeida vence CNN Portugal

A rubrica, feita em direto de Lviv, conseguiu um pico de 2.58% de Share, pelas 22h44, minuto em que chegou a 107.937 espectadores.

O "Especial Ucrânia com Germano Almeida", espaço que se manterá diariamente até sábado à noite na antena do Now, obteve ontem, quinta-feira, mais um excelente resultado, tendo batido claramente a CNN Portugal.

O "Especial Ucrânia com Germano Almeida" venceu claramente a CNN Portugal, obtendo uma audiência média de 77.201 espectadores (1.8% Share), bem acima dos 64.408 da CNN Portugal (1.5% Share). O período foi ganho no segmento cabo informação pela SIC Notícias.

