Trata-se do melhor resultado de sempre do canal NOW.

Edição de 19 a 25 de agosto

O canal NOW obteve o melhor resultado semanal de sempre, cresceu 195,7% em relação ao ano anterior e ganhou todos os dias da semana à SIC Notícias.



NOW bate todos os recordes a crescer 195,7% e ganha toda a semana à SIC Notícias

O NOW fechou a semana com 7 vitórias sobre a SIC Notícias, alcançando um share médio semanal de 2,36%.

Trata-se do melhor resultado de sempre do canal NOW.

A semana que agora termina regista um crescimento de 195,7% em relação à mesma semana do ano anterior, em que o NOW estava praticamente a começar.

A SIC Notícias perdeu todos os dias da semana para o NOW e obteve um share médio semanal de 2,12%.

O NOW é o projeto televisivo da Medialivre que agrega conteúdos do Record, da Sábado, do Negócios e da Máxima.

É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.