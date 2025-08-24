Este é o sexto dia consecutivo de vitórias do NOW sobre a SIC Notícias, que esta semana ainda não conseguiu superiorizar-se ao concorrente da Medialivre.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

A cada minuto do dia já há mais 15 mil pessoas a ver o canal NOW que a SIC Notícias. Sábado registou a maior diferença de sempre entre o canal NOW e a estação de notícias da SIC.



Canal NOW vence SIC Notícias com a maior vantagem de sempre

O NOW obteve um share médio diário de 2,4%. A SIC Notícias ficou muito atrás do canal NOW, ao obter apenas 1,73% de share médio no dia.

A cada minuto, o NOW é visto por 55580 espectadores, mais de 15 mil acima da SIC Notícias, que alcança apenas 40030 espectadores por minuto.

Este é o sexto dia consecutivo de vitórias do NOW sobre a SIC Notícias, que esta semana ainda não conseguiu superiorizar-se ao concorrente da Medialivre.

O NOW agrega conteúdos do Record, da SÁBADO, no Negócios e da Máxima, e é emitido no canal 9 de NOS, MEO e Vodafone.

Os resultados citados são medidos pela GFK.