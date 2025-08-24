Canal NOW vence SIC Notícias com a maior vantagem de sempre

Sábado – Pense por si

Este é o sexto dia consecutivo de vitórias do NOW sobre a SIC Notícias, que esta semana ainda não conseguiu superiorizar-se ao concorrente da Medialivre.

A cada minuto do dia já há mais 15 mil pessoas a ver o canal NOW que a SIC Notícias. Sábado registou a maior diferença de sempre entre o canal NOW e a estação de notícias da SIC.

O NOW obteve um share médio diário de 2,4%. A SIC Notícias ficou muito atrás do canal NOW, ao obter apenas 1,73% de share médio no dia.

A cada minuto, o NOW é visto por 55580 espectadores, mais de 15 mil acima da SIC Notícias, que alcança apenas 40030 espectadores por minuto.

O NOW agrega conteúdos do Record, da SÁBADO, no Negócios e da Máxima, e é emitido no canal 9 de NOS, MEO e Vodafone.

Os resultados citados são medidos pela GFK.

