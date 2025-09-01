NOW com melhor mês de sempre faz história e ganha à SIC Notícias

O NOW ultrapassa, ao fim de apenas 14 meses completos de emissão, o resultado da SIC Notícias, com 25 anos de existência.

O NOW obteve em agosto o melhor resultado da sua história e ultrapassou pela primeira vez a SIC Notícias.



Mantendo uma trajetória sempre crescente, em agosto o NOW alcançou um share médio de 2,1%, equivalente a 47.100 espectadores a cada minuto do dia.

A SIC Notícias ficou atrás do NOW na média de agosto, ao alcançar apenas 2% e 46.200 espectadores por minuto.

Com este resultado, o NOW ultrapassa, ao fim de apenas 14 meses completos de emissão, o resultado da SIC Notícias, com 25 anos de existência.

O NOW é o canal da Medialivre que agrega conteúdos da SÁBADO, do Negócios, do Record e da Máxima.

É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.