O Novo Banco já apresentou ao Fundo de Resolução os vários cenários possíveis para a conversão, ou não, dos títulos em capital da Promovalor. A decisão final, que tem de ser tomada até 31 de agosto, está agora nas mãos do fundo liderado por Máximo dos Santos.

Conversão da dívida de Vieira nas mãos do Fundo de Resolução

A decisão de o Novo Banco vir a tornar-se acionista da Promovalor, do ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, através da conversão dos chamados VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis) em capital, está nas mãos do Fundo de Resolução. O banco já desenhou todos os cenários possíveis e aguarda agora que o fundo liderado por Luís Máximo dos Santos tome uma decisão. O prazo termina esta terça-feira.







