Teletrabalho vence o escritório

Trabalha a partir de casa, no Estoril, mas o patrão está longe, muito longe: a quase três horas de voo, em Dublin, na Irlanda. O desafio remoto implica que Filipa Martinho, de 40 anos, cumpra os fusos horários, domine o inglês e as ferramentas tecnológicas de comunicação interna e gestão de projetos. Às 9h15 desta segunda-feira, dia 23, já a consultora tinha recebido 20 emails de boas-vindas, enviados por colegas da Irlanda, Reino Unido, Polónia e Chipre. O ritual de onboarding (integração), no primeiro dia de trabalho numa empresa de insurtech (sistemas digitais para seguradoras), prosseguiu com reuniões à distância: primeiro com Nic, responsável de produto que falava de Londres; depois com outra chefia, Veronique (10h30, Londres); com a colega Sarah (13h30, Irlanda); e, por fim, com a sua equipa (15 pessoas via Microsoft Teams).



Código de conduta: mesmo online, Filipa recusa ceder ao pijama. Veste uma blusa lisa, acessórios discretos, senta-se na cadeira ergonómica (que custou €150), liga o portátil e a webcam no escritório – por vezes trabalha na sala de jantar. A viver sozinha, sabe que é crucial manter o foco e equilibrar as horas de reuniões de apresentação e de resultados com as de produção de trabalho, para evitar desgaste. “Tenho boas experiências com a cultura empresarial anglo-saxónica, porque as reuniões são programadas e não excedem os 50 minutos cada”, diz a trabalhadora à SÁBADO. Mas sabe que os menos experientes neste modelo podem incorrer em erro – não é o seu caso, que já testa o terreno desde 2015, quando trabalhou como consultora externa em Londres, numa casa em Abbey Road, onde atravessava a mesma passadeira icónica dos Beatles.



Aos principiantes, Filipa deixa um conselho: não caiam no sedentarismo, nem no desleixo e isolamento. De hora a hora, levanta-se para esticar as pernas, bebe água e é disciplinada nas refeições. Terminado o expediente, ao final da tarde, telefona aos amigos, faz 5 km diários (entre caminhadas e corridas) e vai ao ginásio três vezes por semana fazer treinos de alta intensidade. “Com o trabalho remoto, desde 2019, comecei a praticar exercício. É preciso ter um escape para tantas horas de sessões online”, admite.