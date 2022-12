Como investir (e ganhar) dinheiro em... 2023 Exclusivo

A inflação vai continuar a moer e os juros a subir. Das melhores opções sem risco - emprestar ao Estado e abater a dívida da casa - aos ativos com risco, mostramos os caminhos incontornáveis para extrair mais das suas poupanças no próximo ano. E há um bónus: oito figuras públicas falam das suas vitórias, erros e planos na gestão do seu dinheiro.