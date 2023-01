Rever despesas e simular prestações. É possível poupar em 2023?

O ano ainda agora começou mas o aumento generalizado dos preços faz-se sentir já este mês de janeiro no dia-a-dia dos consumidores. O preço da eletricidade em mercado regulado vai aumentar 1,6% em janeiro de 2023, em relação a dezembro, anunciou a ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos). A fatura do gás também vai sofrer aumentos este mês: cerca de 3% para os clientes mais representativos do mercado regulado.