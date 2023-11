Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A SÁBADO analisou a oferta em Lisboa e fez as contas para saber como se pode comprar uma casa no valor máximo de isenção do IMI. Surgiram vários alertas.

Na apresentação do Orçamento Municipal de Lisboa para 2024, Carlos Moedas voltou a insistir na isenção do pagamento do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) para os jovens até aos 35 anos que comprem uma casa de valor até 300 mil euros. Atualmente, o imposto é pago uma só vez no momento em que se adquire um imóvel para habitação própria e permanente. Contudo, será que esta medida terá real impacto em facilitar o acesso dos jovens ao mercado imobiliário?