TAP: Governo aprova condições para privatização da companhia aérea

O ministro das Finanças, Fernando Medina anunciou a intenção do Estado alienar pelo menos 51% do capital da TAP, reservando até 5% aos trabalhadores. "Esta é a percentagem mínima" da alienação, destacou.O governante, que deu conta da aprovação de um diploma neste sentido, indicou que o executivo procura um "investidor de escala" no setor aéreo no contexto da reprivatização da TAP, que voltou à esfera do Estado durante a pandemia.Na semana passada, no parlamento, o primeiro-ministro, António Costa, colocou a hipótese, entre diferentes cenários, de se privatizar a totalidade do capital da TAP, apesar de indicar que o montante ainda não tinha sido definido e que irá depender do parceiro escolhido.