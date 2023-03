Lucro da CGD subiu 45% para €843 milhões de euros em 2022

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve lucros de 843 milhões de euros em 2022, mais 45% do que em 2021, divulgou hoje o banco público.





O presidente executivo, Paulo Macedo, disse na apresentação das contas anuais que o resultado permitirá pagar mais de 350 milhões de euros em dividendos ao Estado, o acionista único.O número de trabalhadores que saiu da Caixa Geral de Depósitos (CGD) foi de 280 em 2022, segundo os resultados anuais hoje divulgados pelo banco público.No final de 2022, a Caixa Portugal tinha 5.837 empregados, menos 280 do que os 6.117 de final de 2021.Nos últimos anos, a CGD tem mantido em vigor programas de rescisões por mútuo acordo e de pré-reformas com o objetivo de reduzir a sua estrutura.Já quanto à rede comercial, em final de 2022, era 515 o número de agências, espaços Caixa e gabinetes de empresas, menos 27 do que no fim do ano anterior.