BCP alvo de ciberataque. Situação já a normalizar, diz banco

Fonte oficial do Millennium explica que "entidades mal intencionadas, a partir do exterior, estão a dirigir intensos e não legítimos pedidos ao site e às apps do banco dificultando e pontualmente impedindo, dessa forma, o acesso dos clientes"Este tipo de ataque, denominado DoS, a sigla inglesa para "denial of service" - em tradução livre, "negação de serviço" - consiste em inundar os alvos com milhares de pedidos de acesso automatizados e simultâneos, sobrecarregando os servidores que dessa forma deixam de conseguir dar resposta aos acessos legítimos dos clientes.Fonte oficial do banco acrescenta que o BCP "tomou as medidas necessárias para mitigar os efeitos referidos e a generalidade dos clientes já está a aceder sem dificuldades".Os ataques DoS não incluem habitualmente a vertente de acesso ilegal a dados internos da organização.