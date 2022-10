Selecionador nacional perde processo de €4,5 milhões contra o Fisco

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Fernando Santos realizou o seu contrato, como selecionador nacional com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) através de uma empresa que criou, a Femacosa, e foi através dela, também, que recebeu o seu salário, apenas para assim obter "uma tributação mais favorável em sede de IRC" do que aquela que resultaria se os mesmos rendimentos fossem tributados em IRS. A conclusão é do Tribunal Arbitral, constituído no Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD), ao qual o selecionador nacional - juntamente com a mulher, Guilhermina Costa Santos, também sócia da empresa - recorreu depois de ter sido obrigado a pagar 4,5 milhões de euros de impostos, na sequência de uma liquidação adicional feita pelo Fisco.