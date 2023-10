Maior descida do IRS nos governos de Costa dá alívio próximo de 900 euros à classe média

A proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano contempla a atualização dos escalões de IRS em linha com a inflação e a descida das taxas até ao quinto escalão de rendimento, naquela que será a maior descida do IRS em nove anos de governação do PS, mitigada em parte por atualizações e aumentos na tributação do consumo. O alívio no imposto deverá ter um impacto anual entre 177 euros e 1.800 euros no rendimento líquido em sede de IRS, de acordo com as simulações da consultora Deloitte. Para uma família de classe média que receba perto de 40 mil euros brutos, o alívio em termos líquidos chega perto dos 900 euros anuais.