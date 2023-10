Na véspera da entrega, todos no Ministério das Finanças mandaram vir jantar. Houve as clássicas noitadas – e um papel de escudo de Costa e Mariana Vieira da Silva, para travar alterações de última hora. Fernando Medina quis entregar mais cedo para transmitir mensagem de normalidade e disciplina.

Na véspera da apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2024, ninguém saiu do Ministério das Finanças para jantar. “Hoje jantámos aqui”, diz à SÁBADO uma fonte do ministério, com o relógio já a caminhar para a meia-noite. As noitadas para fazer a proposta, um puzzle gigante de orçamentos de milhares de serviços e instituições públicas, são um clássico.