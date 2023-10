Medina garante que investimento público será executado

O ministro das Finanças, Fernando Medina, assegurou hoje que o próximo ano será de aceleração do PRR e garantiu que o investimento público de 2024 será executado.







João Relvas/Lusa

Fernando Medina respondia às questões do deputado social-democrata Hugo Carneiro, numa audição parlamentar na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).O deputado do PSD questionou o ministro das Finanças sobre a execução do investimento público no próximo ano, acusando o Governo de nunca ter cumprido as metas de investimento."Nos últimos dois anos ficaram por executar 2.700 mil milhões de euros de investimento público", acusou o parlamentar.O governante garantiu ter a confiança de que este investimento irá avançar, justificando com o conhecimento dos "ciclos de execução dos vários programas de fundos comunitários que Portugal aplica há várias décadas".Segundo Medina, o início desta execução fica marcado por um ritmo mais lento, sendo seguido por uma aceleração."O que posso assegurar é que toda a despesa necessária à execução desse investimento [público] e componentes nacionais associadas estão orçamentadas. Não teremos situações como hipoteticamente podiam ter acontecido de ter verbas para executar e não ter contrapartidas nacionais orçamentadas", assegurou.O governante detalhou que dos 9,2 mil milhões de euros de investimento público previsto para 2024, 5,8 mil milhões de euros correspondem a esforço nacional e 3,4 mil milhões de euros a fundos europeus.