Tim: "Quero voltar a ouvir A Minha Casinha no fim do jogo com a Croácia"

No final do Portugal-Uzbequistão, no estádio de Houston, ouviu-se o emblemático tema dos Xutos&Pontapés, que já é uma espécie de hino das vitórias da Seleção. O vocalista da banda acredita que no jogo de quinta-feira tudo pode acontecer...

Tem várias camisolas da Seleção, assinadas, mas não as usa nem em dias de jogo. Diz que neste Mundial tem visto bom futebol e que ainda é cedo para fazer previsões. Cabo Verde é para Tim a maior surpresa de todas e acha que "estamos a torcer por eles, sem medo da concorrência". Dembélé é o jogador que mais gosta de ver em campo porque lhe faz recordar Eusébio.

Mundial 2026 O Mundial segundo... Tim Vocalista dos Xutos & Pontapés

Na noite do Portugal-Colômbia, os XutosPontapés atuaram no Rock in Rio Lisboa. Onde assistiu ao jogo?

Foi um dia muito intenso de trabalho e de emoções e acabei por ver o jogo em casa, já meio a dormir. Estávamos todos estourados e as pessoas da equipa disseram que viram o jogo mas que não resistiram a fechar os olhos um momento ou outro.

Estava à espera daquele resultado?

Eu espero tudo. Tanto parece que podem fazer um bom jogo, memorável como podem fazer um jogo que resulta num empate e nada acontece.

No final do Portugal-Uzbequistão, em que ganhámos 5-0, ouviu-se no estádio de Houston a A Minha Casinha, dos Xutos. Apercebeu-se disso?

Ouvi, claro, e foi uma surpresa. Quando a Seleção ganha um jogo, tocam a Casinha, é giro! Quando em 2016 fomos campeões europeus, em França, a música que passaram no estádio foi a Casinha e já em Lisboa, quando os jogadores percorreram a cidade no autocarro, aos saltos com a taça, também cantaram a Casinha. Parece que já é uma tradição. Espero voltar a ouvi-la na quinta-feira depois de ganharem à Croácia.

Está com fé que Portugal passe os 16 avos de final?

Não tenho nem deixo de ter, porque o jogo tanto pode ser surpreendente como aborrecido. Tudo pode acontecer e agora já é o “mata-mata” como eles dizem…

Onde vai ver o jogo?

Na quinta-feira vamos dar um concerto em Monção e a seguir vemos o jogo.

"Quando em 2016 fomos campeões europeus, em França, a música que passaram no estádio foi a Casinha e já em Lisboa, quando os jogadores percorreram a cidade no autocarro, aos saltos com a taça, também cantaram a Casinha. Parece que já é uma tradição"

Porque é que acha que as criticas recaem (quase) sempre em Cristiano Ronaldo?

Porque é o mais visível. Quando tudo corre bem é ele e quando corre mal é ele também. Não há hipótese. Logo a seguir vem o Martínez e os outros, que são jogadores de alto nível e às vezes parece que lhes falta garra.

Costuma vestir a camisola da Seleção em dia de jogo?

Não e até tenho várias assinadas e tudo, mas estão guardadas. Também tenho algumas do Benfica e não as uso.

Além da nossa, que outras seleções tem acompanhado?

Tenho visto alguns jogos e resumos. O campeonato tem sido interessante. Gosto de ver jogos que surpreendam e tenho visto bom futebol. Cabo Verde é a melhor surpresa de todas e acho que estamos a torcer por eles, sem medo da concorrência, porque cada vez que ganham é uma alegria para nós.

"Os remates dele [Dembélé], com aquelas perninhas fininhas, faz-me lembrar o Eusébio. O hat-trick do Messi não vi… não vou muito à bola com ele e até nem é por ser fã do Ronaldo..."

Que equipas antevê para a final?

Não faço ideia. É muito cedo para previsões porque ainda há muitas equipas em jogo. Entre França, Marrocos, Argentina, Brasil, Alemanha, Espanha e Portugal, qualquer uma pode ter essa sorte – porque uma das características interessantes do futebol é a imprevisibilidade.

Qual é o jogador que mais gosta de ver em campo?

O Dembélé, que fez um hat-trick espetacular no jogo da França contra a Noruega. Os remates dele, com aquelas perninhas fininhas, faz-me lembrar o Eusébio. O hat-trick do Messi não vi… não vou muito à bola com ele e até nem é por ser fã do Ronaldo...

Se Portugal for à final, gostaria de ver esse jogo ao vivo?

Claro que ia gostar muito, só que não vai ser possível ir e vir com concertos pelo meio.