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Mundial 2026

"Chamemos os bois pelos nomes: a FIFA é uma organização de fraquíssima reputação"

Renata Lima Lobo 07:00
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Antigo presidente da Assembleia da República, o sociólogo e salgueirista Augusto Santos Silva tem acompanhado de perto os temas que marcaram o caminho rumo ao Mundial de Futebol. Dentro e fora de campo.

Entrevistámos por telefone o antigo governante socialista sobre o Campeonato do Mundo de Futebol que, nesta edição, se divide entre várias cidades dos Estados Unidos da América, México e Canadá. Uma edição tripartida que não tem ficado à margem de polémicas e onde o desporto e a política vão entrando em campo lado a lado.

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