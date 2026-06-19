Tony Carreira: "Vi o hat-trick do Messi e não gostei. Serei sempre defensor do Cristiano"

Vê o empate do primeiro jogo da Seleção neste Mundial como um bom sinal porque essa “tem sido a nossa sina”. O cantor irá assistir ao Portugal-Uzbequistão no Porto, onde a seguir vai dar um concerto, na Avenida dos Aliados, nas celebrações do São João.

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Tony Carreira afirma que está e estará sempre do lado de Cristiano Ronaldo, que, diz, precisa de “mais apoio” em campo. Acredita na Seleção portuguesa, que tem os jogadores mais “talentosos”, e conta que ficou comovido com a vitória de Cabo Verde neste campeonato: “Foi como o sonho vivido pelo Torreense ao ganhar a Taça de Portugal ao Sporting”.

Mundial 2026 O Mundial segundo... Tony Carreira Cantor

Ficou dececionado com o empate da nossa Seleção com a RD do Congo?

Não gostei do jogo. Como treinador de bancada, acho que para o talento que nós temos, foi pouco. Mas claro que continuo a acreditar. Todos nós, nas nossas vidas profissionais, às vezes é preciso as coisas correrem menos bem para acordarmos. Já me aconteceu sair do palco a sentir que podia ter corrido melhor e isso faz com que no dia seguinte eu esteja com uma garra enorme para superar essa sensação de frustração e culpa. Tenho a certeza que é isso vai acontecer com os nossos jogadores.

Também é dos que acha que o importante é como acaba e não como começa?

Claro que sim! Até acho que pode ser um bom sinal porque a nossa sina é sempre essa - contar pontos. E às vezes corre bem.

Gostava de ver o Portugal-Uzbequistão num daqueles ecrãs de rua, no meio do pessoal. A quantidade de pessoas que no primeiro jogo se juntaram no Terreiro do Paço foi brutal. É muito bonito ver aquela mancha humana a vibrar com a Seleção

Onde é que assistiu ao Portugal-RD Congo?

Vi em casa com uns amigos e o meu filho, David, o Lucas [neto] e a Carol [nora, atriz Carolina Carvalho].

E onde vai ver o Portugal-Uzbequistão, na terça-feira?

Vou estar no Porto, nas celebrações do São João, e gostava de ver num daqueles ecrãs de rua, no meio do pessoal. A quantidade de pessoas que no primeiro jogo se juntaram no Terreiro do Paço foi brutal. É muito bonito ver aquela mancha humana a vibrar com a Seleção. Só espero ficar bem disposto para o concerto que é a seguir, na Avenida dos Aliados.

Acha que há uma grande pressão sobre a nossa Seleção?

Quem colocou essa pressão foram as próprias pessoas que estão à frente da Seleção, ao prometer que vamos ser campeões do mundo, e espero que sim, claro. Mas essa pressão tem que existir naturalmente porque a nossa Seleção é muito talentosa. Temos jogadores fantásticos, três dos quais ganharam a Liga dos Campeões dois anos consecutivos, temos o Cristiano que é uma lenda viva, temos o Bruno Fernandes, que é extraordinário, o Trincão e o João Félix, que deviam ter entrado, em apoio ao Cristiano. Mas lá está, é a opinião de um treinador de bancada.

Tem visto os jogos todos ou só alguns?

Todos não vejo, por causa dos horários, mas vejo os resumos. O que aconteceu na estreia da seleção de Cabo Verde no jogo com Espanha – que é uma equipa fortíssima – foi maravilhoso. Foi a mesma coisa que senti ao ver o Torreense ganhar a Taça de Portugal ao Sporting. Claro que, como sportinguista, gostaria que o meu clube tivesse ganho, mas o sonho vivido pelos torreenses foi lindo. O futebol vive muito do inesperado e ainda bem que é assim.

Aquele rapaz [Vozinha], se tivesse agora 20 anos, teria uma carreira impressionante à frente dele. A vida proporcionou-lhe este momento mágico, transcendente

O que diz do fenómeno Vozinha [guarda-redes de Cabo Verde]?

É espetacular. Ele passou de 50 mil seguidores, que tinha antes do jogo, para mais de 13 milhões. Aquele rapaz, se tivesse agora 20 anos, teria uma carreira impressionante à frente dele. A vida proporcionou-lhe este momento mágico, transcendente.

Viu o hat-trick do Messi, no Argentina-Argélia?

Vi, mas não gostei.

Porquê?

Sempre houve e sempre haverá a comparação entre o Messi e o Cristiano, e eu sou e serei sempre um defensor do Cristiano, de quem gosto muito. Acho que ele continua a ser um excelente goleador mas tem de ter a bola lá à frente, porque é extraordinário na finalização, mas precisa de apoio para essa finalização, porque, naturalmente, já não corre como corria.

Acha que a equipa podia estar melhor orientada?

Pelo menos, no jogo com a RD Congo não esteve, a meu ver. Acredito que o lado positivo é acordar para as coisas e ter consciência de que aquela tática não funcionou. Ou o Cristiano joga menos tempo ou tem de ter mais apoio. Digo eu…

Costuma vestir a camisola da Seleção?

Por acaso não, e até tenho várias camisolas da nossa Seleção e de outras.

Gostava de ir ver algum jogo ao vivo?

Nesta altura, em termos de agenda, é difícil. Mas se houver dois, três dias de intervalo, sou capaz de ir lá ver um jogo.

Que música aconselharia aos nossos jogadores para os motivar os rapazes para terça-feira?

Não sei… mas uma música animada, porque eles são novos e precisam de coisas animadas para acordar.