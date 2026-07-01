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Quem joga hoje? Os horários e as transmissões dos jogos do Mundial

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SÁBADO 07:14
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Terminada a fase de grupos o Mundial de futebol entra agora no 'mata-mata', com 32 equipas a disputar os 16 avos de final.

Estamos na fase a eliminar do Mundial'2026, que se disputa no México, Estados Unidos e Canadá, e estes são os jogos dos 16 avos de final que pode ver até ao dia 4 deste mês. 

Erling Haaland, avançado da Noruega
Países Baixos no Mundial de 2026
Canadá defronta a África do Sul nos 16 avos de final
Hélio Varela, da seleção de Cabo Verde
Vinícius Júnior, avançado do Brasil
Argentina celebra golo de Messi
Cabo Verde regressa à ação
Japão no Mundial'2026
Erling Haaland, avançado da Noruega
Países Baixos no Mundial de 2026
Canadá defronta a África do Sul nos 16 avos de final
Hélio Varela, da seleção de Cabo Verde
Vinícius Júnior, avançado do Brasil
Argentina celebra golo de Messi
Cabo Verde regressa à ação
Japão no Mundial'2026

Jogos dos 16 avos de final:

Quarta-feira, dia 1 de julho

Inglaterra-RD Congo (17h00, Sport TV 5)

Bélgica-Senegal (21h00, Sport TV 5)

Quinta-feira, dia 2 de julho

Estados Unidos-Bósnia-Herzegovina (01h00, Sport TV 5)

Espanha-Áustria (20h00, Sport TV 5)

Sexta-feira, dia 3

PORTUGAL-Croácia (00h00, LiveModeTV, SIC e Sport TV 5)  

Suíça-Argélia (04h00, Sport TV 5)

Austrália-Egito (19h00, Sport TV 5)

Argentina-Cabo Verde (23h00, TVI eSport TV 5)

Sábado, dia 4

Colômbia-Gana (02h00, Sport TV 5)

Jogos dos oitavos de final

Sábado, dia 4

Canadá-Marrocos  (18h00, RTP e Sport TV 5)

Paraguai-vencedor França Suécia (22h00, Sport TV 5)

Domingo, dia 5

Brazil-vencedor Costa do Marfim-Noruega (21h00, Sport TV 5)

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Tópicos Jogos Mundial Jogo Nova fase terceira classificada Canadá México Estados Unidos
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