Tiago Teotónio Pereira: "Ainda antes do Mundial, apostei que Portugal vai ganhar"

No primeiro jogo juntou-se à multidão no Terreiro do Paço, mas hoje o ator diz que vai ver a Seleção num ambiente mais tranquilo, "para ver se dá sorte", embora a sua convicção na vitória da nossa equipa neste campeonato seja inabalável.

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Adepto do Sporting e da Seleção, diz estar “expectante” no jogo com o Uzbequistão, que vai ver em casa de amigos, com a camisola de Kika Nazaré ou de Cristiano Ronaldo. Além da nossa Seleção, o ator – que faz de Sílvio, na novela Páginas da Vida, na SIC – gosta de ver a Espanha, a Alemanha, a Croácia e a Nova Zelândia, por causa do fenómeno Tim Payne.

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Pelo seu Instagram, percebe-se que é um adepto fervoroso da Seleção…

Sim, como todos os portugueses nesta altura do Mundial. Mais do que adepto de futebol, sou adepto do Sporting e da Seleção.

Qual é o seu estado de espírito para o jogo de hoje?

Estou expectante! Já não faço grandes previsões, para não ser – não vou dizer desiludido, porque é uma palavra forte – mas estou sempre a ser surpreendido.

Onde vai ver o Portugal-Uzbequistão?

Vou ver em casa de amigos. O primeiro vi ao Terreiro do Paço, no meio da multidão, e agora vou ver num ambiente mais tranquilo, a ver se dá sorte. Se não der, mudo de sítio outra vez. Mas acredito mesmo que a Seleção vai encontrar uma forma para a coisa correr bem.

Acha que o empate no Portugal-RD Congo foi um bom ou mau presságio?

Não vejo como uma coisa negativa, porque fomos campeões europeus sempre a empatar, portanto o empate não devia assustar ninguém. Acho que eles só estão ainda a ganhar ritmo e ainda vamos ter grandes surpresas. No primeiro jogo, não foi tanto o resultado, foi mais a prestação. Acho que estávamos todos com maiores expectativas na Seleção, que é uma das melhores do mundo, e no grupo de jogadores que temos.

Fomos campeões europeus sempre a empatar, portanto o empate não devia assustar ninguém. Acho que eles só estão ainda a ganhar ritmo e ainda vamos ter grandes surpresas

Viu o segundo jogo de Cabo Verde?

Não vi, mas sei que empataram. Ontem só vi o de Espanha, o de Cabo Verde deu à hora de deitar as minhas filhas e não consegui.

Costuma vestir a camisola da Seleção?

Sim e tenho várias camisolas, uma delas é a da seleção feminina, da Kika Nazaré, que atualmente é a minha preferida. Pedi uma do Bernardo Silva, mas enviaram-me uma a dizer Tiago TP, e fiquei um bocado triste porque não gosto de ter o meu nome na camisola, prefiro o nome dos jogadores. Amanhã quero mudar de camisola, já não vai ser a que tem o meu nome, vou usar a da Kika ou uma antiga do Ronaldo.

Acha que as críticas recaem mais sobre Cristiano Ronaldo do que sobre outros jogadores que poderiam fazer-lhe mais assistências?

As críticas recaem sobre o Cristiano porque é o mais mediático, ponto final. As pessoas exigem mais dele e é só isso. Porque se formos a ver as estatísticas, a culpa não é de um jogador em particular. A equipa é um coletivo de jogadores e há dias bons e dias maus. Acho que eles estão a adaptar-se e vai correr bem.

Que conselho daria a Roberto Martinez?

Não sou treinador de bancada, eles que estão lá é que sabem. Mas diria que se um jogador não está a cumprir naquele momento, deve sair e dar lugar a outro. Martinez fez várias substituições e muita gente diz que ele devia ter tirado o Ronaldo e devia ter posto não sei quem. Eu acho que ele é que sabe! Não quero entrar por aí.

Qual é o jogador que mais gosta de ver em campo?

Bernardo Silva, apesar de ele não estar muito forte na Seleção… gosto muito de ver o João Neves, o Trincão, é do Sporting, do Bruno Fernandes… Adoro o meio campo da nossa Seleção.

Se formos a ver as estatísticas, a culpa não é de um jogador em particular. A equipa é um coletivo de jogadores e há dias bons e dias maus. Acho que eles estão a adaptar-se e vai correr bem

Vê os comentários a seguir aos jogos ou irrita-se?

Já não me irrito nem com o Sporting, porque se não conseguimos controlar nada porque nos vamos irritar? Tenho amigos indignados nos grupos do Whatsapp, eu não. Claro que quando a Seleção joga, é impossível não ter uma opinião e não ver os comentários, mas eu sou dos que comentam menos. Hoje, só os verdadeiros problemas são capazes de me chatear.

Além da nossa, que outras seleções acompanha neste Mundial?

Gosto de ver os jogos de Espanha, da Alemanha, da Croácia e vi a Nova Zelândia por causa do fenómeno Tim Payne – antes do Mundial, um youtuber argentino lançou o desafio e disse vamos tornar o jogador menos conhecido no mais conhecido. E conseguiram. Ele tinha menos de cinco mil seguidores e passou para quase seis milhões, em 48 horas. Então, por curiosidade, também vi a Nova Zelândia, que empatou e agora perdeu.

Quais as equipas que antecipa para a final?

Portugal-Espanha ou Portugal-França. Ainda antes do Mundial, apostei que Portugal vai ganhar.