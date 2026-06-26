Manuel Pizarro: “O que eu quero é que Portugal vença o Mundial, não a fase de grupos”

Independentemente do resultado contra a Colômbia, o antigo ministro da Saúde considera que o essencial agora é passar à próxima fase e fazer um “jogo que dignifique a camisola da Seleção”

Manuel Pizarro tem tido tempo para ver apenas os jogos de Portugal, até porque neste momento ainda existem muitas seleções em competição e os horários de grande parte dos jogos também não ajudam. Ainda assim, deixa uma mensagem clara de apoio aos jogadores portugueses.

Mundial 2026 O Mundial segundo... Manuel Pizarro Ex-ministro da Saúde

Como é que está a acompanhar o Mundial?

Tenho acompanhado com a atenção possível para quem deseja muito o sucesso da nossa Seleção mas tem uma atividade profissional intensa.

Consegue acompanhar outras seleções?

Por agora tem sido difícil, este Mundial tem muitas seleções, por isso há muitos jogos para ver e não tenho tido esse tempo. Estou focado em Portugal, mas à medida que a competição avançar vou conseguir ver mais.

Acredita que Portugal vai vencer a Colômbia?

Acho que o que é essencial é que a equipa portuguesa faça o que fez com o Uzbequistão, que entre concentrada e faça um bom jogo. O que eu quero mesmo é que Portugal vença o Mundial, não apenas a fase grupos, por isso não interessa muito o lugar em que é apurado, até porque nenhum de nós tem uma varinha mágica para prever qual das opções seria mais benéfica, tendo em conta os possíveis adversários.

O que os jogadores têm de fazer é um jogo que dignifique a camisola da Seleção. O futebol é muito irracional a maior parte das vezes e, nesse sentido, todos queremos que a Seleção ganhe. Mas também é importante pensarmos no racional e na forma de como agora o importante é passarmos à próxima fase.

Tendo sido responsável por uma pasta como a Saúde, sempre tão escrutinada, acha que as críticas que caíram sobre a Seleção depois do primeiro jogo tiveram impacto no grupo?

Acredito que não tenham grande impacto nos jogadores, ou se tiveram impacto foi positivo, porque vimos que o segundo jogo foi muito melhor do que o primeiro. No entanto, uma equipa com aquele nível tem de estar preparada para as polémicas, a componente emocional tem de responder à compreensível reação de desgosto do resultado do primeiro jogo.

Tem algum jogador preferido?

O meu coração divide-se algures entre a enorme segurança de Diogo Costa traz à nossa baliza e a enorme magia que o Vitinha dá ao meio-campo. Mas a nossa Seleção está cheia de jogadores fantásticos. Gosto muito do Bruno Fernandes, do Bernardo Silva... Ainda bem que conseguimos recuperar o Rúben Dias a tempo e o Nuno Mendes também tem uma qualidade absolutamente estratosférica. Mas para mim o Vitinha tem um lugar especial.

Se Portugal conseguir vencer o Mundial, o Vitinha pode estar próximo da Bola de Ouro?

Não ponho isso nada de fora da equação, e era muito bom voltarmos a ter um português a vencer esse troféu. Espero que ele consiga chegar ao seu melhor nível dentro da competição.

Se pudesse falar com os jogadores antes do encontro com a Colômbia, o que lhes diria?

Deem tudo o que têm em campo porque há um País inteiro a torcer por vocês.