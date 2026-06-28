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Mundial 2026

África do Sul perde contra o Canadá e é a primeira seleção a ser eliminada do Mundial2026

Lusa 28 de junho de 2026 às 23:00
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Canadá venceu a África do Sul por 1-0.

Um golo do portista Stephen Eustáquio nos descontos da partida permitiu este domingo ao coanfitrião Canadá vencer a África do Sul por 1-0 e apurar-se para os oitavos de final do Mundial2026 de futebol.

Canadá vence África do Sul por 1-0
Canadá vence África do Sul por 1-0 Foto AP/Andre Penner

Numa altura em que o prolongamento parecia inevitável, o jogador portista marcou para os canadianos, já aos 90+2 minutos, assegurando à sua seleção a presença pela primeira vez nuns oitavos de final de um campeonato do mundo.

O Canadá vai agora defrontar nos oitavos de final, em jogo marcado para 04 de julho, em Houston, o vencedor do encontro entre os Países Baixos e Marrocos, que se defrontam na madrugada de terça-feira em Lisboa (02:00) em Guadalupe, no México.

Tópicos Seleção Jogo de futebol Jogo Canadá África do Sul Stephen Eustáquio
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