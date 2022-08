Quatro portugueses nomeados para a Bola de Ouro e Messi fica de fora

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Rafael Leão (AC Milan), Bernardo Silva (Man. City), Cristiano Ronaldo (Man. United) e João Cancelo (Man. City) fazem parte da lista de 30 jogadores nomeados para Bola de Ouro, prémio entregue pela 'France Football', que esta sexta-feira foram divulgados pela publicação francesa.





Além deste quarteto luso, nos nomeados estão ainda Luís Díaz, antigo médio do FC Porto, e de Darwin Nuñez, ex-Benfica.A grande surpresa é mesmo a ausência de Leo Messi, argentino que curiosamente é o detentor do troféu. O jogador do Paris SG vê interrompida uma longuíssima sequência de épocas consecutivas entre os eleitos (desde 2005), ao passo que Cristiano Ronaldo surge nos melhores do Mundo pela 18.ª vez. Um registo recorde para o avançado português de 37 anos, que conta no seu currículo com cinco Bolas de Ouro.Quanto aos restantes candidatos, nota para o facto de Real Madrid (Karim Benzema, Thibaut Courtois, Casemiro, Luka Modric, Antonio Rudiger e Vinicius Jr.), Liverpool (Trent Alexander-Arnold, Luis Díaz, Fabinho, Darwin Nuñez, Mohamed Salah e Virgil Van Dijk) e Manchester City (João Cancelo, Kevin de Bruyne, Phil Foden, Erling Haaland, Riyad Mahrez e Bernardo Silva) darem cada um seis candidatos.Trent Alexander-Arnold (Liverpool)Karim Benzema (Real Madrid)João Cancelo (Manchester City)Casemiro (Real Madrid)Thibaut Courtois (Real Madrid)Cristiano Ronaldo (Manchester United)Kevin de Bruyne (Manchester City)Luis Díaz (FC Porto e Liverpool)Fabinho (Liverpool)Phil Foden (Manchester City)Erling Haaland (Borussia Dortmund e Manchester City)Sébastien Haller (Ajax e Borussia Dortmund)Harry Kane (Tottenham)Joshua Kimmich (Bayern Munich)Rafael Leão (AC Milan)Robert Lewandowski (Bayern Munique e FC Barcelone)Riyad Mahrez (Manchester City)Mike Maignan (AC Milan)Sadio Mané (Liverpool e Bayern Munich)Kylian Mbappé (Paris SG)Luka Modric (Real Madrid)Christopher Nkunku (RB Leipzig)Darwin Nuñez (Benfica e Liverpool)Antonio Rudiger (Chelsea e Real Madrid)Mohamed Salah (Liverpool)Bernardo Silva ( Manchester City)Heung-min Son (Tottenham)Virgil Van Dijk (Liverpool)Vinicius Jr. (Real Madrid)Dusan Vlahovic (Fiorentina e Juventus)