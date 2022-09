Os clubes lisboetas enfrentam adversários do top 5 europeu. Para os leões, além da dupla Kane-Son, o problema de defrontar o Tottenham “é a intensidade da Liga inglesa”, diz à SÁBADO Dani. Já a Juventus, não parece tão forte.

Sporting e Benfica na Champions: o maior perigo vem do ataque

Harry Kane é o homem-golo do Tottenham – e também da Liga inglesa, prova em que já foi o melhor marcador por três vezes. Com 263 golos pelo clube londrino, o avançado inglês de 29 anos é a maior ameaça ao Sporting no jogo da Liga dos Campeões da próxima semana (dia 13). Mas o ataque dos Spurs tem ainda o coreano Son, o brasileiro Richarlison ou o sueco Kulusevski.