João Diogo Manteigas vai votar em Noronha Lopes mas atira: «Não confio a 100% no Benfica dele»

João Diogo Manteigas, candidato à presidência do Benfica pela Lista C, pronunciou-se esta segunda-feira sobre o resultado das eleições de sábado.

"Primeiro, agradecer por estarem aqui todos. O meu atraso deve-se ao trabalho, a vida continua e tenho de pagar Red Pass e quotas... Há aqui algumas palavras que tenho de dizer antes de ir diretamente ao futuro do Benfica. Agradecer a todos os benfiquistas, isto é inédito. Nunca, na minha cabeça, pensei que pudesse acontecer uma coisa diferente porque sempre acreditei nisto, a minha candidatura refletiu exatamente a força do Benfica. E começo por dizer umas palavras aos rivais: tenham cuidado com o Benfica no futuro. O que aconteceu no sábado foi uma prova do que é o Benfica quando se une para determinado evento ou acontecimento. Lembrem-se destas palavras. Segundo, dizer, e dar umas palavras de conforto e apoio não só emocional a todos os sócios que votaram em nós, foram mais de 12 mil, mais de 10% do total. E também aos nossos delegados e voluntários. Há um voluntário nosso, o Sérgio, que se meteu num avião no dia anterior para estar a fazer de delegado no meio da Europa. Uma palavra não só para ele mas para todos os que acreditaram na nossa candidatura. A nossa candidatura foi uma rutura total geracional e com o passado do Sport Lisboa e Benfica. Continuamos a acreditar, e acho que mais de 12 mil sócios provaram isso, que somos a única candidatura que tinha condições, projeto e pessoas para mudar, de forma necessária, aquilo que o Benfica representa. Não nos revemos nos projetos dos outros candidatos, incluindo os dois que vão à segunda volta. Isto não é soberba, é exatamente no que acreditamos. E há mais de 12 mil sócios que validaram esta ideia, visão e projeto. Relativamente aos outros candidatos, gostava de deixar cumprimentos a todos, mas em particular ao Cristóvão, que tive a oportunidade de conhecer durante a campanha, ao Martim [Mayer] não obstante todas as mentiras que teve oportunidade de descrever. Nós ensinamos a perdoar. Terá o seu caminho a percorrer e acho que tem aprendido com esta campanha. A Luís Filipe Vieira, que ainda na sexta-feira voltou a dizer que me viu a falar com Rui Costa depois o debate. E é verdade. Afinal consegue dizer verdades. Efetivamente estive com Rui Costa, conheço Rui Costa - como o conheço a ele. Só gostava era que parassem de dizer mentiras sobre mim para eu parar de dizer verdades sobre os outros. Não faz sentido tentarem colar-me seja a que candidatura for. Sempre fui independente, sempre pensei muito seriamente no Benfica, provei isso com a candidatura e acho curioso que Vieira tenha dito isso", começou por dizer.

E prosseguiu: "Desde ontem, oiço pessoas afetas à lista de Vieira a dizerem, ou pelo menos não desmentem, que há uma potencial ligação a Rui Costa. Nós entendemos, e eu pessoalmente sempre defendi que não há sentido de voto absolutamente nenhum. Todos os que votaram em nós devem votar em quem querem na segunda volta. Não é por mim que vão receber sentido de voto. O Benfica sempre foi livre e é isto que queremos defender. Continuo a entender que temos o projeto mais válido para o Benfica e que o sentido de rutura que necessitamos não está em Rui Costa nem em Noronha Lopes. Não obstante, os sócios terão de tomar uma decisão. Relativamente a Rui Costa, temos uma relação direta e indireta. Entendo que não representa o futuro do Benfica e disse-lhe isso pessoalmente várias vezes. Acho que falhou desportivamente, institucionalmente, e não me dá garantias. Tivemos N conversas sobre isto e ele soube sempre ouvir-me, como também teve sempre a minha opinião em consideração".

Manteigas acabou por revelar que na 2.ª volta das eleições, a 8 de novembro, vai votar Noronha Lopes. "Em relação a João Noronha Lopes, continuo a dizer que acho que o seu projeto não é a mudança que o Benfica precisa, mas é uma mudança. Não obstante não haver sentido de voto, no meu entendimento pessoal, e isto não vincula a candidatura nem ninguém vinculado à candidatura, João Noronha Lopes é o meu sentido de voto no próximo ato eleitoral. Não me revejo no projeto dele, não sei o que será o Benfica com ele, não confio a 100% no Benfica dele porque não sei simplesmente o que aí vem, mas é um primeiro passo para a mudança que quero no Benfica. Não obstante ficar de pé atrás, porque efetivamente não tenho a garantia do que será para o Benfica. Continuo a defender que eu é que tenho visão, projeto e pessoas certas, mas entre ficar refém de um passado ou tentar progredir para o incerto, não passando cheques em branco, e é para isso que servem as AG, dou um passo em frente e quero uma mudança. Não dou qualquer tipo de apoio a Noronha Lopes nem a Rui Costa, não há qualquer tipo de aliança com qualquer um. Sou um homem de 50 votos e vou votar em quem quero. Isto não é um partido político, uma seita. Quem está comigo já manifestou vontade de votar em Noronha Lopes, em Rui Costa ou em branco. É para verem o que representamos: o verdadeiro Benfica".

"Sou uma pessoa bastante tolerante, e acho que fui até agora convosco, por isso é que também peço consideração e que não me façam perguntas. Queria só deixar um pequeno agradecimento mas com um alerta para a BTV: têm de perceber de uma vez por todas que, a partir do momento em que há uma campanha eleitoral, vocês têm de se esforçar muito mais para serem corrosivos e disruptivos dentro do universo Benfica. A BTV, a Benfica Estádio, são dos sócios do Benfica. Vocês tinham de ter trabalhado muito mais para dizer a quem manda no Benfica, neste caso Rui Costa e a sua direção, ou a Pedro Pinto, para haver debates de um para um, para que haja mais democracia, mais conhecimento. Aquilo que lanço é que vocês promovam um debate urgente entre Rui Costa e João Noronha Lopes para que os sócios do Benfica decidam o que querem. Há muita gente indecisa. Não há gente que tenha uma decisão como eu tenho. Não estou, infelizmente, completamente seguro da minha decisão, mas é a minha, é pessoal. Sou independente. Não estou aqui a tentar convencer ninguém. Não tenho receio do futuro do Benfica, sei que vai ser muito melhor daqui a curto ou médio prazo. Infelizmente é o que temos. A grande conclusão deste ato eleitoral foi que Luís Filipe Vieira já não tem espaço no Benfica. Foram os sócios que decidiram, não o Ministério Público. Há que prestar contas com quem de direito. Cristóvão e Martim tiveram o seu próprio espaço no Benfica. A decisão está entre Rui Costa e Noronha Lopes, que espero que debatam e façam serviço público. Mas com mais elevação, por favor. Tentei ser o adulto na sala. Era o mais novo, mas acho que consegui isso. Se conseguirem debater um com o outro, vão conseguir cativar mais as pessoas, para que se repitam os 82 mil e muitos sócios que foram votar. É serviço público que fazem ao Benfica. Vocês dois têm a chave para a união dos benfiquistas. Falem um com o outro para debaterem à vontade, apresentem projetos e medidas. Sei que não apresentaram nem metade do que apresentei, mas são os dois que vão à frente e que têm de confrontar ideias. É por isto que vos lanço isto. Conheço bem o universo Benfica por dentro e sei como vocês funcionam. E, internamente, têm uma palavra a dizer. Exijam isso à direção. Têm de meter, com tempo e calma, os dois concorrentes agora a debater".

E concluiu: "48 horas depois da noite eleitoral, vejo uma guerra que não consigo aceitar entre os sócios do Benfica por causa da Lista A ou Lista B, que agora vão ser a Lista A ou B. Parem com isso. E vocês, meios de comunicação social, não fomentem isso. Nas últimas 24 horas, disseram que me ia aliar a alguém sem sequer me perguntarem. Não faz sentido. Têm de defender o interesse das pessoas. Sei que há jornalistas afetos a clubes, conheço-os a todos. Gostem ou não gostem de mim. Não é esse o serviço que têm de prestar. Mas vocês tem de ser isentos e independentes. Vocês estão a confundir os benfiquistas, não façam isso. O que têm de fazer é: parem com políticas. O Benfica é um estado laico dentro de um Estado. O Benfica é maior do que o próprio Estado. 82 mil pessoas provaram isso. Sintam essa força e respeitem-na. Têm de servir como exemplo de imparcialidade e, infelizmente, não é isso que têm vindo a fazer ao longo destes últimos meses. Esta é a minha última palavra em que posso tentar fazer com que pensem no melhor para o Benfica. Por favor, respeitem e não façam perguntas. 2029 ainda falta muito tempo. Estou focado no Benfica, sou uma figura presente no Benfica como todos os sócios, um homem de AG. Ao contrário de tudo o que andaram a dizer. Podiam ter dito 'não, Manteigas não fez isso na AG'. Voltaram a tentar mandar-me para uma linha do comboio. Estiveram mil e tal pessoas na AG. E acho que agora vão estar ainda mais. Vão provar que não é nada disso que aquilo que comentadores ou jornalistas afetos a Sporting ou FC Porto dizem que acontecem em AG do Benfica. Tenham transparência e responsabilidade. Vocês conseguem ser o único meio em Portugal para tentar esclarecer os sócios. Não difundam o que não é verdade ou a desinformação. Vocês nunca me convidaram - e isto é genérico - para esclarecer o que era necessário. E houve mais de 12 mil sócios a votar em mim. Sabiam que eu estava a dizer a verdade. Têm de ser menos oportunistas, menos políticos e têm de deixar fluir um ato natural eleitoral".