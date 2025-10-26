Eleições no Benfica. "É provável que haja uma segunda volta" entre Rui Costa a Noronha Lopes

O presidente da Mesa da Assembleia Geral assinalou que “durante a tarde de hoje, certamente”, serão conhecidos os resultados finais das eleições.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica disse este domingo que “é provável” a realização de uma segunda volta das eleições para o quadriénio 2025-2029 entre as listas encabeçadas por Rui Costa e João Noronha Lopes.



Benfiquistas votam nas eleições do clube no Estádio da Luz MIGUEL A. LOPES/LUSA

“É provável que haja uma segunda volta, entre a Lista G e a Lista F”, lideradas, respetivamente, por Rui Costa, atual presidente do clube, e João Noronha Lopes, afirmou José Pereira da Costa, na sala de imprensa do Estádio da Luz, em Lisboa, que foi o epicentro do ato eleitoral.

O líder da MAG assinalou que “durante a tarde de hoje, certamente”, serão conhecidos os resultados finais das eleições para os órgãos sociais, que decorreram entre as 08h30 e 22h00 de sábado, justificando a demora com o facto de o processo de contagem estar a ser feito integralmente de forma manual.

“Face à recusa, ou à não aceitação, do voto eletrónico, todo o processo foi manual. O processo de votação acabou por ser quase voto a voto e a inserção dos dados nas atas e nas folhas do sistema foi também feita à mão”, explicou, numa altura em que estão apurados resultados em 105 das 108 secções de voto.

A Lista G lidera na votação para a Direção, com 45,56%, substancialmente à frente da Lista F, que recolheu até agora 26,59%, com José Pereira da Costa a alertar para a “grande complexidade” do processo de contagem dos votos.

Caso nenhum candidato receba mais de 50% dos votos no ato eleitoral, será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, em 08 de novembro.

“O último voto acabou por ser contado na segunda secção de Lisboa já muito perto das 10h00 da manhã e o último voto da primeira secção de Lisboa foi perto das 08h30 da manhã. Portanto, houve uma pressão logística grande nas duas secções de Lisboa”, assinalou.

As eleições para os órgãos sociais do Benfica para o quadriénio 2025-2029, realizadas no sábado, tiveram a participação de 85.422 sócios, mais de metade dos que estavam habilitados a votar (160.182) e um recorde a nível mundial.

Rui Costa, atual presidente e líder da Lista G, Martim Mayer (B), João Diogo Manteigas (C), Cristóvão Carvalho (D), o anterior presidente Luís Filipe Vieira (E) e João Noronha Lopes (F) eram os candidatos à liderança do Benfica, enquanto João Ferreira Leite encabeçava a Lista A, unicamente candidata à Mesa da Assembleia Geral.

Apesar de o universo de mais de 400.000 associados, apenas estavam habilitados a votar sócios com mais de um ano de filiação ao clube e que tivessem as quotas regularizadas até 48 horas antes do ato eleitoral.

O número de votos dos associados aumenta consoante a antiguidade: 46.421 sócios tiveram direito a três votos, 30.013 a 10 votos, 56.703 a 20 votos e 27.045 a 50 votos, de acordo com o caderno eleitoral.