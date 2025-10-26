A mensagem de Rui Costa após resultados das eleições: «Profundo orgulho pela vitalidade democrática do nosso clube»

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

Poucos minutos depois de o Benfica ter divulgado os resultados finais das eleições, Rui Costa, que venceu por larga margem, deixou uma mensagem no site das águias, mostrando-se orgulhoso pela "vitalidade democrática do clube" e pelo "novo recorde mundial" de votantes estabelecido (85.422). Além disso, o atual presidente dos encarnados, que vai disputar a segunda volta com João Noronha Lopes, deixou um agradecimento a "todos as pessoas envolvidas" no ato eleitoral.



Rui Costa

A mensagem de Rui Costa na íntegra:

"Quero, enquanto presidente do Sport Lisboa e Benfica, expressar o meu profundo orgulho pela vitalidade democrática do nosso clube.

O Sport Lisboa e Benfica e os seus sócios deram, uma vez mais, uma plena demonstração da sua inigualável grandeza – em Portugal e no mundo.

Estabelecemos um novo recorde mundial num dia intenso de democracia, pluralismo e respeito pela história e pelos valores do Sport Lisboa e Benfica.

Foi, também, um dia de inexcedível demonstração de profissionalismo e de paixão pelo clube por parte de todos os colaboradores que tornaram possível que um ato eleitoral de dimensão tão extraordinária decorresse com inesquecível lisura e exemplaridade.

Em nome pessoal e da direção que tenho a honra de liderar, expresso o meu sincero agradecimento a todos os sócios, a todas as candidaturas e a todas as pessoas envolvidas neste ato eleitoral, que ficará para sempre inscrito como um dos momentos mais marcantes da história do nosso Sport Lisboa e Benfica".