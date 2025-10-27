João Garrido, antigo jogador do Benfica, morre aos 94 anos

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

João Garrido, antigo jogador do Benfica, morreu esta segunda-feira, aos 94 anos.



Nascido a 26 de fevereiro de 1931, em Ressano Garcia, Moçambique, o polivalente atacante chegou às águias, em 1954-55, depois de ter representado, na antiga colónia portuguesa, o Atlético e o Desportivo de Lourenço Marques.

A estreia surgiu só na época seguinte, sob o comando de Otto Glória, na terceira jornada do campeonato nacional, em que as águias receberam e venceram o Barreirense por 4-1.

Nessa época, Garrido fez dez jogos e marcou três golos curiosamente em três jogos consecutivos: na 9º jornada, decidiu a partida na receção ao Belenenses, na 10º jornada ao ajudar a equipa a golear o o Desp. CUF, por 5-1, e na 11ª jornada, de novo na Luz, com o Torreense (2-2).

Depois dessa época, João Garrido voltou a Moçambique, de onde voltou já depois de ter deixado de jogar.

À família enlutada, Record apresenta sentidas condolências.